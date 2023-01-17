деревня Старо-Колмогорская, деревня Старо-Колмогорская, Черемуховская волость, Курганский уезд (на 1912) — Familio

Старо-Колмогорская

Черемуховская волость, Курганский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1710Старо-Колмогорская, д. каз.при р. Тоболе.2045183131
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Черемуховская волость
Старо-Комагорсная д., при р. Тоболе, на прос. дор.4681944145
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