село Урсалабаш, село Урсалабаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Урсалабаш

Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
372Урсалыбаш, д. вл. и башк.при рч. Урсале.552256122188Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Мензелибашевская волость
279. Урсалыбашева, деревня бывшая государственная и тептярей, при речке Урсале, дворов 94, жителей 483, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
УрсалыбашУрсалабашТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Альметьевский район
190056Урсалабашсело55°00'52°40'N-39-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Сулеевское сельское поселение
92608463111с Урсалабашсело
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