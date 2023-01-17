Слизнево
Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10339Георгиевское (Слизнево), с. вл.при р. Вазузе.151333111135Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
544. Слизнево (Новогеоргиевское), село бывшее владельческое, при реке Вазузе, дворов 39, жителей 259, церковь православная, школа, торжок 23 апреля и 26 ноября.
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
349СлизневоДеревня1755142167Церковь, министерское училище, ярмарки: 23 апреля и 26 ноября, 3 мелочныя лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180037Слизневодеревня55°39'00"34°11'00"N-36-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66630435226д Слизневодеревня