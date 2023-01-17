деревня Слизнево, деревня Слизнево, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Слизнево

Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10339Георгиевское (Слизнево), с. вл.при р. Вазузе.151333111135Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Мольгинская волость
544. Слизнево (Новогеоргиевское), село бывшее владельческое, при реке Вазузе, дворов 39, жителей 259, церковь православная, школа, торжок 23 апреля и 26 ноября.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Мольгинская волость
349СлизневоДеревня1755142167Церковь, министерское училище, ярмарки: 23 апреля и 26 ноября, 3 мелочныя лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Новодугинский район
180037Слизневодеревня55°39'00"34°11'00"N-36-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Новодугинский муниципальный район, Новодугинское сельское поселение
66630435226д Слизневодеревня
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