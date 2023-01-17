Населенное место

Цвирбуты, 1-а, д., жит. 155 (77 м. 78 ж.), дес. 81, у. гор. 21 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Лида 21 в.

Цвирбуты 2-а, д., жит. 82 (41 м. 41 ж.), дес. 112, раз. см. пред.