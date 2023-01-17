деревня Большое Почивалово, деревня Большое Почивалово, Чудовская волость, Новгородский уезд (на 1913) — Familio

Большое Почивалово

Чудовская волость, Новгородский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Чудовская волость
173. Большая Почевалова, деревня бывшая государственная, дворов 21, жителей 147, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Чудовская волость
4Большое Почивалово (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Бол.-Почивалов.2727807015060109земледелиесенокос.Новгородская железная дорога, Петербургское шоссе, река Холопья-Полисть.рекаЧасовня, школа, съестная лав., смеж. с Мал. Почиваловом и Каменной Мельницей.
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