посёлок Старое Сдобниково, посёлок Старое Сдобниково, Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Старое Сдобниково

Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2853Старая Здобникова, д. каз. и вл.при р. Рудке.181756184186
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Здобниковская волость
1199. Ст. Здобникова, деревня бывшая государственная, при речке Рудке, дворов 49, жителей 378, волостное правление (уездный город в 25 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Фатежский район
50582Старое Сдобниковопосёлок51°54'35°46'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Фатежский муниципальный район, Сельское поселение Большежировский сельсовет
38644412226п Старое Сдобниковопоселок
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