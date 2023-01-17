посёлок Аксу, посёлок Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Аксу

Степногорская городская администрация, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Степногорская городская администрация, Аксуская поселковая администрация
посёлок АксуАқсу к.111833100
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