село Кляшево, село Кляшево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кляшево

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
380Кляшева, деревня.при оз. Калыкуле.4850288471Т. —Делание телег и саней.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Архангельская волость
24Кляшева, д. при р. Уфе, мечеть, 2 бак. лав.44988237216Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
519551Кляшевосело54°55'00"56°23'00"N-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Уктеевский сельсовет
80628470106с Кляшевосело
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