Моисеенки
Прозоровская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Моисеенки, ф. (Странковского), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 7½, у. гор. 38 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 47 в.
Моисеенки, б. кор. (Странковского), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 1, раз. см. пред.