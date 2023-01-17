село Ионино, село Ионино, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Ионино

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
44Ивонино (Иванино), с. вл.при рч. Волоти.121433154165Церковь православная 1. Завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Ревякинская волость
45. Иванино, село бывшее владельческое, при речке Волоти, дворов 48, жителей 287, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
389998Иониносело54°18'с.ш.37°29'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000553с Иониносело
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