Радьки
Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Зосин или Ратьки, им. (Ковалевского), спл. р. Дисенка, жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 160, у. гор. 54 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Березвечь 38 в.
Ратьки, им. (Ковалевского), р. Дисенка, жит. 16 (11 м. 5 ж.), дес. 342, у. гор. 54 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Березвечь 38 в.
Ратьки, д. р. Дисенка, жит. 39 (17 м. 22 ж.), дес. 57, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Радьки2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Радьки2