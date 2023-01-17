Населенное место

Зосин или Ратьки, им. (Ковалевского), спл. р. Дисенка, жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 160, у. гор. 54 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Березвечь 38 в.

Ратьки, им. (Ковалевского), р. Дисенка, жит. 16 (11 м. 5 ж.), дес. 342, у. гор. 54 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Березвечь 38 в.