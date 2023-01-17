деревня Ивники, деревня Ивники, Мокринская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Ивники

Мокринская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
3818Ивники, д. вл.при руч. Ивинском.208198385
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Мокринская волость
209. Ивники, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 178, лавка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Мокринская волость
377ИвникиДеревня20305768Две мелочн. лавки и ветрян мельн.
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