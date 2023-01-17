деревня Князь-Елга, деревня Князь-Елга, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Князь-Елга

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Андреевская волость
6Князьилга, с. на прос. дор., церковь (постр. в 1890 г.), церковно-приходская школа, базар, х.-з. маг., бак. лав.1101753179146Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521566Князь-Елгадеревня55°36'00"54°10'00"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Аккузевский сельсовет
80630404116д Князь-Елгадеревня
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