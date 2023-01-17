деревня Заборье, деревня Заборье, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заборье

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Язненская волость
Заборье 1-е, д., жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 74, у. гор. 13 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Борковичи 25 в.
Заборье 2-е, д., жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 40, раз. см. пред.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Начская волость
20ЗаборьедеревняколодецБедрицкого, православногоОстровщинскому сельскому обществу11

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Язненский сельсовет
д Заборье1

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Язненский сельсовет
д. Заборье1
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