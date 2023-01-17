деревня Песчаное, деревня Песчаное, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Песчаное

Пудожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Пудожемский уезд
3887Костинское (Песчанский приход), с.при оз. Онежском.636335118137Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, Авдеевская волость
695. Костинское (Песчанский Погост), село бывшее государственное, дворов 43, жителей 318, 2 церкви православных, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пудожский район
150484Песчаноедеревня62°10'35°48'P-36-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пудожский муниципальный район, Авдеевское сельское поселение
86642405116д Песчаноедеревня
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