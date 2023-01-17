Сквартишки
Браславский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сквиртишки, д., жит. 51 (31 м. 20 ж.), дес. 58, у. гор. 87 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Дукшты 64 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сквартишки2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сквартишки4