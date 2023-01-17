деревня Бурнево, деревня Бурнево, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Бурнево

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Богородицкая волость
БурневоДеревня144234532Лунна
БурневоИмение26234532Лунна
Гродненский уезд, Гудзевичская волость
БурневоОколица128234423Лунна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район, Реплевский сельсовет
д Бурнево23

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Верейковский сельсовет
д. Бурнево11
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