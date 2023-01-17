деревня Исмаилово, деревня Исмаилово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Исмаилово

Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
764Смагилова (Исмагилова), деревня.при рч. Усени.752582250225Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Тюменяковская волость
467. Смагилова (Исмагилова), деревня бывшая государственная, при речке Усени, дворов 89, жителей 517, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Тюменяковская волость
24Смаилова, д. на р. Усень, 2 мечети, х.-з. маг., мел., 2 бак. лав.78179472430Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Туймазинский район
522259Исмаиловодеревня54°41'00"53°40'00"N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Какрыбашевский сельсовет
80651425126д Исмаиловодеревня
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