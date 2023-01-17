Исмаилово
Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
764Смагилова (Исмагилова), деревня.при рч. Усени.752582250225Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
467. Смагилова (Исмагилова), деревня бывшая государственная, при речке Усени, дворов 89, жителей 517, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Смаилова, д. на р. Усень, 2 мечети, х.-з. маг., мел., 2 бак. лав.78179472430Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522259Исмаиловодеревня54°41'00"53°40'00"N-39-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Какрыбашевский сельсовет
80651425126д Исмаиловодеревня