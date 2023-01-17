Новая Ырга
Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1149Игра (Нижние Тулуши), д. каз.при рч. Игре.374542129121Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
415. Нв. Ирга, деревня бывшая государственная, при речке Ирге, дворов 77, жителей 287, молитвенный дом
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ирга Новая, Зюзинскойтатары554Показать скан
Тулуши Нижние, Зюзинскойсм. Ирга НоваяПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159127Новая Ыргадеревня55°36'49°49'N-39-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Шетнево-Тулушское сельское поселение
92650484106д Новая Ыргадеревня
1 из 2