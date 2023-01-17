Рождество
Леонтьевская волость, Вяземский уезд (на 1904)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3552Рождество, д. вл.при колодцах.19994335Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
102. Рождество, деревня бывшая владельческая, при реке Качне, дворов 23, жителей 112, волостное правление лвк., ветряная мельница. В 3 верстах — 2 церкви православных, 2 Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
304РождествоДеревня222498117Две мелочных лавки, пивная лавка и земская школа.