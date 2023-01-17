деревня Беловостье, деревня Беловостье, Ивонинская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Беловостье

Ивонинская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6712Беловостье (Белогостье), д. вл.при рч. Крутеньке.252877258
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Ивонинская волость
365. Беловостье, село бывшее владельческое, при речке Крутине, дворов 10, жителей 69, церковь православная, каплица.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Ивонинская волость
266БеловостьеДеревня21167797
267БеловостьеВладельческая усадьба20167Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 28 июля.
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