деревня 1-е Цветово, деревня 1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

1-е Цветово

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
23Цветово, сц. вл.при р. Сейме.121023170167
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Рышковская волость
73. Цветово, село бывшее владельческое, дворов 115, жителей 1026, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
513751-е Цветоводеревня51°38'36°06'M-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Новопоселеновский сельсовет
38620452101д 1-е Цветоводеревня
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