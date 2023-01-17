деревня Будище Столбунское, деревня Будище Столбунское, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Будище Столбунское

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Столбунская волость
17Дер. Будищепроселкеруч. без им. Будищанск. с. о. 71262266Перелевского пр. 25959

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Яновский сельсовет
д. Будище Столбунское9
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