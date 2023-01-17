село Чекалино, село Чекалино, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Чекалино

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
97Чекалино, с. удел.при р. Соке.9027130601687Церковь православная 1. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Чекалинская волость
152. Введенское (Чекалино), село бывшее удельное, при реке Соке, дворов 264, жителей 1567, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
57477Чекалиносело53°52'с.ш.50°55'в.д.N-39-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Елшанка
36638408126с Чекалиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close