деревня Заречная слобода, деревня Заречная слобода, Мытищинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Заречная слобода

Мытищинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
311Заречная слобода, д. удел.при р. Яузе и колодцах.17202974105Шоссейный дом. Удельный Тайнинский приказ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Мытищенская волость
59. Заречная Слобода и Большия Мытищи, село бывшее удельное, при реке Яузе, дворов 106, жителей 527, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православна Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Мытищинская волость
Дер. Заречная слобода 16Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, станция Мытищи. 052Волостное Правление, 2 земских училища, 2 трактира 2-го разряда.
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