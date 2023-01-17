село Рахманино, село Рахманино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Рахманино

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Песчанская волость
595. М. Шехманка (Рахманиново), сельцо бывшее владельческое, при речке М. Шехманке, дворов 72, жителей 514

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Песчанская волость
сельцо Малая-Шехманка Абаносимовой«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.365

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64368Рахманиносело52°34'40°36'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Рахманинский сельсовет
68624455101с Рахманиносело
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