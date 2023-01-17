посёлок городского типа Доброслав, посёлок городского типа Доброслав, Одеська область (на 2018) — Familio

Доброслав

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Коминтерновское
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2377Антоно-Кодинцова (Колмогорово), мест. вл.при балке Кодинцовке, пруде и колодцах.42½2564247268Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Антоно-Кодинцовская волость
545. Антона-Кодинцева (Красногорева), местечко бывшее владельческое, при прудах, дворов 80, жителей 410, волостное правление (уездный город в 44 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46631Доброславселище міського типуцентр селищної радир-н Лиманськийселищна рада Доброславська
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