село Бэдичень, село Бэдичень, Сорокский район (на 2017) — Familio

Бэдичень

Сорокский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
742Бадичаны, с. рез.при колодцах.18175527498Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Бадичанская волость
481. Бадичаны, село резешей, при долине Валя-Супгулуй, дворов 164, жителей 706, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, шк. з. ст. В 9 ве Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сорокский район
БэдиченьBădiceni
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