деревня Большие Яцыны, деревня Большие Яцыны, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большие Яцыны

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Яцыны, д., р. Ошмянка, жит. 193 (92 м. 101 ж.), дес. 253, у. гор. 63 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Гудогай 25 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Гервятский сельсовет
д Большие Яцыны63

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Гервятский сельсовет
д. Большие Яцыны46
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