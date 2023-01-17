село Вотикеево, село Вотикеево, город Уфа, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Вотикеево

город Уфа, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
403Вотикеева (Вотякеева), деревня.при рч. Вотикеевке.3025102306283Р. — Пчеловодство, делание телег, саней, колес, ободьев.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Богородская волость
30. Вотикеева (Вотякеева), деревня бывшая владельческая, при речке Вотикеевке, дворов 110, жителей 994, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Богородская волость
10Вотикеева, д. на реч. Черкасс, 2 бак. и вин. лав., х.-з. маг.3015114417424Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, город республиканского значения Уфа
519711Вотикеевосело54°54'00"56°13'00"N-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, город Уфа
80701000181с Вотикеевосело
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