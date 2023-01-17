Вотикеево
город Уфа, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
403Вотикеева (Вотякеева), деревня.при рч. Вотикеевке.3025102306283Р. — Пчеловодство, делание телег, саней, колес, ободьев.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
30. Вотикеева (Вотякеева), деревня бывшая владельческая, при речке Вотикеевке, дворов 110, жителей 994, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Вотикеева, д. на реч. Черкасс, 2 бак. и вин. лав., х.-з. маг.3015114417424Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519711Вотикеевосело54°54'00"56°13'00"N-40-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80701000181с Вотикеевосело