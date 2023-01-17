село Надеждино, село Надеждино, Харківська область (на 2018) — Familio

Надеждино

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2151Надеждино (Корнеевка), с. вл.при р. Орели.5040288592Церковь православная 1.
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Харьковская губерния, Змиевский уезд
1357Надеждовка, хут. вл.при рч. Ореле.7035258
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Дар-Надежденская волость
370. Надеждино (Корниевка), село бывшее владельческое, при реке Орели, дворов 39, жителей 214, церковь православная, и д., лавка, ветряная мельница

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Дар-Надеждинская волость
6.0Надеждино (Корнеевка) селоНадеждинское20556783112238218456

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24758Надеждинеселор-н Сахновщинськийсільрада Новоолександрівська
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