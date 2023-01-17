сельцо Варваринка, сельцо Варваринка, Одоевский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Варваринка

Одоевский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3515Варваринское (Кукуевка), сц. вл.при пруде.271073534
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Скоморошинская волость
951. Варваринское, сельцо бывшее владельческое, дворов 7, жителей 54, винокуренный завод
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