деревня Стариково, деревня Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Стариково

Макарьевский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
8077Стариково, д.при рч. Исаковке.1616114132Нижненейское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Нижне-Нейская волость
904. Стариково, деревня бывшая владельческая, при речке Стариковке, дворов 17, жителей 102, волостное правление (уездный город в 16 верстах). В 6½ в. — ц. пр, школа

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Нижне-Нейская волость
Стариково д.колодцы18191165169120шерстоб., лесн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Макарьевский район
5445Стариководеревня57°59'00"43°39'00"O-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Макарьевский муниципальный район, Усть-Нейское сельское поселение
34618444286д Стариководеревня
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