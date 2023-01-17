село Великая Побойна, село Великая Побойна, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Великая Побойна

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Миньковецкая волость
1376. Великая Побуянка, село бывшее государственное, дворов 235, жителей 1100, церковь православная, школа, питейный дом

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Лысецкая волость
Побойна Великая3541776227

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26043Велика Побійнаселоцентр сільської радир-н Дунаєвецькийсільрада Великопобіянська
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