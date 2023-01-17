деревня Ирвеница, деревня Ирвеница, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ирвеница

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Баевская волость
15Дер. Ирвяницапроселочнойруч. ИрвяниченкеИрвяницк. с. об. 41140157Баевского пр. 9227

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Зарубский сельсовет
д Ирвеница38

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Зарубский сельсовет
д. Ирвеница32
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