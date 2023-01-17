деревня Шальтины, деревня Шальтины, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Шальтины

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Вишневская волость
Шальцины, д., жит. 69 (40 м. 29 ж.), дес. 84, у. гор. 32 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Сморгонь 41 в.
Ошмянский уезд, Гольшанская волость
Шалтаны, д., жит. 36 (16 м. 20 ж.), дес. 42, у. гор. 13 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Солы 30 в.
Шальцины, д., жит. 77 (39 м. 38 ж.), дес. 64, у. гор. 27 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Солы 34 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Подберезский сельсовет
д Шальтины7

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Вишневский сельсовет
д. Шальтины11
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