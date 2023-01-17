Населенное место

Шальцины, д., жит. 69 (40 м. 29 ж.), дес. 84, у. гор. 32 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Сморгонь 41 в.

Шалтаны, д., жит. 36 (16 м. 20 ж.), дес. 42, у. гор. 13 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Солы 30 в.