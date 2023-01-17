село Новонадеждино, село Новонадеждино, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новонадеждино

Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Благовещенская волость
23Ново-Надеждинский п., при руч., прос. дор., бак. лав.631785260270Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благовещенский район
521189Новонадеждиносело55°11'00"56°06'00"N-40-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Новонадеждинский сельсовет
80615431101с Новонадеждиносело
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