деревня Островская, деревня Островская, Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1886) — Familio

Островская

Онежский уезд, Архангельская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
997Островская (Феониево Займище), д.при оз. Копосове.217½107½136054
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Наволоцкая волость
358. Остров, деревня бывшая государственная, при озере Островском, дворов 26, жителей 148, почтовая станция
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