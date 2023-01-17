Копти
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1113Копти, с. каз. и вл.при безымянном болоте.16585341385Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
326. Копти, село бывшее государственное и владельческое, при урочище Калите, дворов 172, жителей 902, церковь православная, 2 питейных дома, 2 ветряных мельницы, 2 маслоб Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28903Кіптіселоцентр сільської ОТГр-н КозелецькийКіптівська сільська об'єднана територіальна громада