село Чигоряны, село Чигоряны, Коммуна Биешть, Оргеевский район (на 2017) — Familio

Чигоряны

Коммуна Биешть, Оргеевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
558Чогорены, с. рез.при вершине горы и пруде.1294247229Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Киперченская волость
353. Чегорены, село резешей, при ручье Поросячке, дворов 127, жителей 560, церковь православная, лавка

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Оргеевский район, Коммуна Биешть
ЧихореньCihoreni
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