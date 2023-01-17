деревня Верхний Шудзялуд, деревня Верхний Шудзялуд, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Верхний Шудзялуд

Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Большепургинская волость
943. Верх Шудзялуд (Дубас, Выселок из Большего Шудзялуда), починок бывший государственный, при речке Дубышуре, дворов 16, жителей 139, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Дебесский район
718344Верхний Шудзялуддеревня57°28'00"53°44'00"O-39-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Дебесский муниципальный район, Тыловайское сельское поселение
94614445106д Верхний Шудзялуддеревня
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