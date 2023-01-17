Верхний Шудзялуд
Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
943. Верх Шудзялуд (Дубас, Выселок из Большего Шудзялуда), починок бывший государственный, при речке Дубышуре, дворов 16, жителей 139, красильный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
718344Верхний Шудзялуддеревня57°28'00"53°44'00"O-39-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94614445106д Верхний Шудзялуддеревня