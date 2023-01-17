деревня Лихотинка, деревня Лихотинка, Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Лихотинка

Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8981Лихотинка, д. каз.при колодцах.158¼121¾267276
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Беликовская волость
1278. Лихотинка, деревня бывшая государственная, дворов 30, жителей 195, дегтярный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Великовская волость
Лихотинка д.колодцы3148275130145
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Солигаличский район
353342Лихотинкадеревня59°17'00"42°05'00"O-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Солигаличский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
34640408131д Лихотинкадеревня
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