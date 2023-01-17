Новомаргаритово
Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2183Новомаргаритова, д. вл.при Азовском море.852638119129Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
666. Новомаргаритовка (Почта), деревня бывшая владельческая, при речке Чембурке и Азовском море, дворов 70, жителей 387, почтовая станция
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
3038Ново-Маргаритовский поселок, Маргаритовской волости, при Азовском море1752344590574Сельское правление, церковно-приходская школа, паровая мельница, известк. зав., 3 ветр. мел.137923
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48928Новомаргаритовосело46°54'00"38°50'00"L-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60601452106с Новомаргаритовосело