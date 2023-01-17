село Новомаргаритово, село Новомаргаритово, Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Новомаргаритово

Азовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2183Новомаргаритова, д. вл.при Азовском море.852638119129Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Маргаритовстсая волость
666. Новомаргаритовка (Почта), деревня бывшая владельческая, при речке Чембурке и Азовском море, дворов 70, жителей 387, почтовая станция

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Маргаритовская волость
3038Ново-Маргаритовский поселок, Маргаритовской волости, при Азовском море1752344590574Сельское правление, церковно-приходская школа, паровая мельница, известк. зав., 3 ветр. мел.137923

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Азовский район
48928Новомаргаритовосело46°54'00"38°50'00"L-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Азовский муниципальный район, Маргаритовское сельское поселение
60601452106с Новомаргаритовосело
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