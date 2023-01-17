Хвосты
Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Хвосты, з. (гр. Ф. де-Броэль-Плятера), оз. Богинское, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 60, у. гор. 118 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. эЗ в., ст. ж. д. Дукшт 39 в.