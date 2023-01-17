застенок Хвосты, застенок Хвосты, Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Хвосты

Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Богинская волость
Хвосты, з. (гр. Ф. де-Броэль-Плятера), оз. Богинское, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 60, у. гор. 118 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. эЗ в., ст. ж. д. Дукшт 39 в.
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