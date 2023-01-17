деревня Новый Беркадак, деревня Новый Беркадак, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новый Беркадак

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
30Беркадак (Берказан, Прасковьевка, Шкапская), деревня.при ключе Ускуле.3515113543Р. — Хлебный магазин.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Караякуповская волость
4Беркадак, д. при руч. Угусь-Куль, прос., дор. зем. учил., х.-з. маг.308228379Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
519942Новый Беркадакдеревня54°37'00"55°33'00"N-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Аровский сельсовет
80657410131д Новый Беркадакдеревня
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