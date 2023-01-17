деревня Усть-Сакла, деревня Усть-Сакла, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Усть-Сакла

Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3770Усть-Саклы, д. каз.при рч. Акшине.1008065233186
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Чегандинская волость
1075. Устьсаклы, деревня бывшая государственная, при речке Устьсаклинке, дворов 91, жителей 559

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Каракулинский район
518858Усть-Сакладеревня56°04'00"53°28'00"O-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, Кулюшевское сельское поселение
94622458106д Усть-Сакладеревня
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