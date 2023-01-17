село Малая Якшень, село Малая Якшень, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Малая Якшень

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3114Якшенка малая, д. вл.при р. Пьяне.492745145164
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Костянская волость
388. Малая Якшень, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 559, церковь православная, 4 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
19237Малая Якшеньсело55°20'44°34'N-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Костянский сельсовет
22657424121с Малая Якшеньсело
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