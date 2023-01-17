Плодовитое
Малодербетовский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
393Плодовитая, стан. казен.при р. Уласта.——101377351Молитвенный правосл. дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
167. Плодовитенское (Лата), село бывшее государственное, при урочище Ласта, дворов 202, жителей 1454, церковь православная, лавка, постоялый двор, 24 мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
139521Плодовитоесело48°09'с.ш.44°26'в.д.M-38-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
85620466101с Плодовитоесело