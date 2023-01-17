село Плодовитое, село Плодовитое, Малодербетовский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Плодовитое

Малодербетовский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
393Плодовитая, стан. казен.при р. Уласта.101377351Молитвенный правосл. дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Тундутовская волость
167. Плодовитенское (Лата), село бывшее государственное, при урочище Ласта, дворов 202, жителей 1454, церковь православная, лавка, постоялый двор, 24 мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Малодербетовский район
139521Плодовитоесело48°09'с.ш.44°26'в.д.M-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Малодербетовский муниципальный район, Плодовитенское сельское поселение
85620466101с Плодовитоесело
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