село Любытино, село Любытино, Любытинская волость, Боровичский уезд (на 1913) — Familio

Любытино

Любытинская волость, Боровичский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Любытинская волость
235. Любытино, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 168, волостное правление (уездный город в 44 верстах), 2 церкви православные, 3 лавки, ярмарка 20 июля и 21 н Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Любытинская волость
33Любытино (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Любытинского4260807815845++земледелиеотхожий промыселТихвинский тракт.Церковь, часовня, школа, волостное правление, 5 мел., казенная винная лавка, ярмарка 20 июля, 21 ноября.
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