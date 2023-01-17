село Тарандинцы, село Тарандинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Тарандинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2797Тарандинцы, с. вл. и казач.при колодцах и пруде.14станов. кварт.229793817Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Тарандинцовская волость
620. Тарандинцы, село бывшее государственное и владельческое, дворов 251, жителей 1600, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, школа, пит Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Тарандинцовская волость
1.0Тарандинцы селоТарандинцовское козаков, казенных крестьян, государстенных крестьян и крестьян собственников142352337417507461496

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18712Тарандинціселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Тарандинцівська
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